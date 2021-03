Seniorencomplex ontruimd na gaslek

ZAANDAM - Een seniorencomplex aan de Tjotterlaan is vanochtend vanwege een gaslek ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een van de recreatiezalen van het complex.

Volgens getuigen is het lek ontstaan in een appartement op de eerste verdieping van het complex.

Gevaar nog niet geweken

De brandweer heeft de hoofdaansluiting inmiddels afgesloten, zo meldt de Veiligheidsregio. Daarmee is het gevaar nog niet volledig geweken, want in een van de spouwmuren is gas opgehoopt.