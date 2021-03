Ook Ed (58) is coronamoe, maar nog lang niet klaar met revalideren: "Enorm kutjaar"

HEERHUGOWAARD - Een jaar vol ziekenhuisbedden, therapieën en een heleboel schietgebedjes; ook voor Ed de Vries (58) uit Heerhugowaard ging 2020 niet over rozen. Vorig jaar april werd hij doodziek nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Nog altijd is de weg naar herstel lang en loodzwaar. "Zonder mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zou het leven voor mij niet meer hoeven", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Ed heeft geestelijk en lichamelijk een behoorlijke optater gehad. Nadat hij vorig jaar besmet raakte met het virus, werd hij ernstig ziek en lag enkele weken in coma. Ook zijn vrouw raakte besmet. Dochter Desiree deelde haar angsten over het lot van haar ouders destijds met NH Nieuws: "Nu ik het van zo dichtbij meemaak, is de Hollandse nuchterheid wel verdwenen.” Bijna een jaar later gaat hij met kleine stapjes langzaam vooruit. "Ik ben bijna al mijn spierkracht kwijt en dat belemmert mij in mijn doen en laten. Tijdens mijn ic-opname ben ik ruim twintig kilo afgevallen", vertelt Ed. Zenuwpijn Dat je na het virus langdurige gezondheidsklachten kunt houden; daar kan hij over meepraten. "Ik heb last van zenuwpijn in mijn benen en in mijn linkerhand. Ook heb ik last van het post-intensive care-syndroom, verschillende klachten die kunnen ontstaan als je een lange ic-opname hebt gehad."

Het is een klein wonder te noemen dat hij het kan navertellen. Nadat het virus bij hem was geconstateerd en zijn situatie steeds meer verslechterde, werd hij uit voorzorg in een kunstmatige coma gebracht. Heel even leek het zelfs kantje boord te zijn: "Hij heeft hoge koorts, zijn zuurstofgehalte is te laag en zijn nieren functioneren zeer slecht. Het is erg moeilijk om de hoop erin te houden", vertelde Desiree toen haar vader in zorgelijke toestand op de intensive care lag. Maar Ed bleek een taaie vechter en kwam er tot groot genoegen van zijn familie weer bovenop.

Eenmaal weer bij kennis mochten zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alleen contact hebben met Ed via videogesprekken. Van die periode weet hij weinig. "Ik kan mij niets herinneren van het wakker worden. Ik weet dat ik af en toe heb gebeld, maar ook daar staat me weinig van bij." Tekst loopt door onder de video.

Na zijn ziekenhuisopname heeft hij twaalf weken in centrum Heliomare aan zijn revalidatie gewerkt. Daar is hij nog altijd intensief mee bezig. "Ik heb twee keer in de week fysiotherapie en ik ben in behandeling bij een ergotherapeut en een psycholoog. Ook ben ik nog vaak in het ziekenhuis te vinden bij de neuroloog, internist en de longarts. Het moeilijkste vind ik dat het allemaal zo langzaam gaat. Ik ben ook wel een beetje therapiemoe." Steun door dik en dun De vrouw van Ed raakte vorig jaar ook besmet, maar herstelde snel in tegenstelling tot haar man. Met de dagelijkse dingen heeft Ed nog steeds veel moeite. Zijn familie steunt hem door dik en dun. Zo helpt zijn vrouw hem ook met het beantwoorden van de vragen. Het moeizame herstel heeft niet alleen veel impact op Ed, ook zijn vrouw en kinderen lijden eronder. "Mijn familie heeft moeite om alles wat we hebben meegemaakt te verwerken. Het doet hen pijn mij zo te zien." Hij is blij dat hij er nog is om de geboorte van zijn alweer negende kleinkind te mogen meemaken. "We hebben we er vorig jaar een kleindochter bijgekregen en het goede nieuws dat er nog een kleinzoon onderweg is. Dat is dan toch wel weer een hoogtepunt. Het zien van mijn kinderen en kleinkinderen geeft mij energie en de kracht om door te gaan." Angstig Ziek of niet ziek, het coronavirus heeft veel Noord-Hollanders hard geraakt. Dat de coronabesmettingen nog altijd niet dalen, geeft Ed een angstig gevoel. "Het doet mij inzien dat heel veel mensen nog steeds niet beseffen wat het precies met je kan doen. Hoe moeilijk het soms ook is: houd je aan de regels en wees eens wat liever voor elkaar."