De Peiling: inzet van burgerwachten tegen criminaliteit is een goed idee

IJMOND - Grote onrust in de IJmond: overvallen, straatgeweld en intimidaties zijn daar al lang geen uitzondering meer te noemen. Tegelijkertijd is de werkdruk bij de politie zo nijpend dat burgemeesters hun zorgen over de inzetbaarheid openlijk uiten. Is de inzet van burgerwachten tegen criminaliteit een goed idee? Zou jij je aanmelden als burgerwacht?