Activiste Comvalius: "Het gaat om het perspectief van vrouwen in al hun diversiteit"

AMSTERDAM - Ze was een van de vele sprekers in het Nelson Mandelapark gistermiddag tijdens de Women’s March: Ernestine Comvalius (66), activiste en voorvechter voor gelijke rechten van de vrouw. Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag ging NH Nieuws met haar in gesprek over haar strijd tegen ongelijkheid. "Ik doe het uit solidariteit. Die jonge mensen zijn mijn dochters. We moeten elkaar inspireren."

In totaal waren er bij de demonstratie vijfhonderd activisten aanwezig, het maximumaantal dat de organisatie Women's March Nederland mocht uitnodigen. De demonstratie was er met een reden. "Fundamentele kwesties waar wij aandacht voor vragen zijn geweld tegen vrouwen, economische ongelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, LHBTQ+ rechten, rechten voor vrouwen met een beperking, een ongelijkwaardig onderwijssysteem en ongelijke vertegenwoordiging in de media en de politiek", schrijft de organisatie op hun website.

'Ik doe het uit solidariteit'

Veel verschillende organisaties hebben zich bij de Women's March 2021 aangesloten, in totaal dertien. Voorbeelden zijn mensenrechtenbeweging Black Pride, ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib en kenniscentrum seksualiteit Rutgers. Dat is ook tekenend voor deze tijd, vindt Comvalius.

"We hebben het niet alleen over vrouwen, maar we hebben het ook over transgenders, queer vrouwen, zwarte vrouwen, vrouwen van kleur, ongedocumenteerde vrouwen. Het is een veel breder begrip dan in 'mijn tijd', in de jaren 70 en 80. Het gaat om het perspectief van vrouwen in al hun diversiteit", zegt ze. Een mooie ontwikkeling en reden voor Comvalius om te spreken op de Women's March.

"Ik doe het uit solidariteit. Die jonge mensen zijn mijn dochters. We moeten elkaar inspireren."

'Gaat om groepen die onderdrukt worden'

Tijdens de demonstratie waren er tal van sprekers die verschillende onderwerpen belichtten. Naast Comvalius, deed onder meer anti-racismeactivist Marisella de Cuba haar verhaal en vertelde Janet Ramesar over de nachtmerrie die de 'toeslagenaffaire' heet. Comvalius was gevraagd om te spreken over institutioneel racisme. Volgens haar hebben alle sprekers één ding gemeen: "Het gaat allemaal om groepen die nog onderdrukt worden."

