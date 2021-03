Halsema: "Teleurstellend dat demonstranten ook vandaag de regels hebben overtreden"

"De daaropvolgende herhaaldelijke waarschuwingen van de politie zijn opnieuw genegeerd. Ook het bevel het Museumplein te verlaten is genegeerd", aldus de gemeente. Daarop besloten de burgemeester, politie en justitie, net als eerdere weekenden, het plein te ontruimen. In totaal werden 28 aanhoudingen verricht.

'Teleurstellend'

Halsema hoopte met de organisator van de Museumpleindemonstratie overeenstemming te krijgen over het waarborgen van de anderhalve meter. Ze benadrukt dat demonstreren een grondrecht is, maar dat men zich wel aan de aanwijzingen en gemaakte afspraken moet houden. "Het is teleurstellend dat de demonstranten ook vandaag de regels hebben overtreden."

Het afgelopen weekend vonden er nog twee andere demonstraties plaats in de stad. Op zaterdag was er een protest tegen windmolens op het Museumplein en vandaag vond de demonstratie Women's March plaats in het Nelson Mandelapark. De gemaakte afspraken over de aantallen en de 1,5 meter werden daar goed nageleefd, aldus de gemeente.