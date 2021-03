Mark van der Laan gaat Blauw-Wit komend seizoen niet in zijn eentje trainen

Mark van der Laan over de trainersstaf bij Blauw-Wit komend seizoen - NH Sport/Edward Dekker

"Ik heb wel een wensenlijstje", zegt Van der Laan na de 33-23 zege in Wormer op Groen Geel. "Er zijn een aantal kandidaten waar ik mee spreek. Ik moet kijken of ik eruit kom ja of nee."

Dat Van der Laan niet in zijn eentje verder wil, heeft te maken met de gezinsuitbreiding die hij in juni verwacht. Bovendien kost het trainer van een ploeg in de Korfbal League heel veel tijd.

Van der Laan en Aukes hebben sinds de zomer van 2019 als duo de eindverantwoording bij Blauw-Wit.