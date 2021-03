AZ-speler Dani de Wit over tactiek tegen Vitesse: "Het was heel onwennig"

WIJDEWORMER - Dani de Wit had zijn rentree in de basis ongetwijfeld anders voorgesteld. Zondagmiddag verloren de Alkmaarders van Vitesse. AZ begon de wedstrijd met drie centrale verdedigers, en dat was niet echt een succes volgens de middenvelder.

Dani de Wit over tactiek tegen Vitesse: "Het was heel onwennig" - NH Nieuws

"Het was heel onwennig", zegt De Wit. "We hebben er één keer op getraind. Daar moeten we ons op aanpassen als team. Dat hebben we niet goed gedaan. We waren heel onwennig in het positie kiezen en kwamen daardoor iedere keer een stap te laat. Dan wordt het heel lastig."

Quote "We hebben er één keer op getraind" AZ-speler Dani de Wit

De Wit speelde tegen Vitesse niet als vooruitgeschoven middenvelder, maar in een meer verdedigende rol. Ook dat is wat hem betreft niet voor herhaling vatbaar. "Als ik heel eerlijk ben speel ik liever op tien. Die positie was er vandaag niet echt omdat we met twee middenvelders speelden. Maar ik ben al lang blij dat ik in de basis mag beginnen, in dat opzicht heb ik niets te klagen."

Pascal Jansen over Vitesse - AZ - NH Nieuws

Trainer Pascal Jansen was na afloop positiever over de door hem gekozen tactiek. "Ik heb daarvoor gekozen vanwege de speelwijze van de tegenstander. Bij momenten pakte het vrij aardig uit, maar we desondanks hebben we aanvallend te weinig kansen gecreëerd."

Quote "Bij momenten pakte het vrij aardig uit, maar aanvallend hebben we te weinig kansen gecreëerd" Az-trainer Pascal Jansen

Door de nederlaag voelt AZ de hete adem van Vitesse in de nek hijgen in de strijd om de derde plek, maar de trainer blijft daar rustig onder. "Op dit moment betekent deze nederlaag niets. Iedereen blijft op dezelfde positie staan. Het is wel wat dichter in elkaar geschoven."

Lees ook Sport AZ lijdt dure nederlaag bij Vitesse en verliest aansluiting met PSV