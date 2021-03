Woning CDA-raadslid voor derde keer bestookt: 'In verste verte geen idee over motief'

DEN BURG - Voor de derde keer in een half jaar tijd is de woning van gemeenteraadslid Ben Zegeren (CDA) bestookt. Begin oktober werden de ruiten van zijn woning in de Lieuwstraat al tot twee keer toe bekogeld met stenen, in de nacht van zaterdag op zondag werd een stuk zwaar vuurwerk op een raam geplakt tot ontploffing gebracht. Het raadslid kan alleen maar speculeren over een motief. "We weten het in de verste verte niet."

Zegeren zelf lag op het moment van de explosie al op bed, maar zijn vrouw en meerderjarige kinderen zaten nog in de woonkamer. "Het was een vlinder, een variant van een cobra", vertelt hij als NH Nieuws telefonisch bij hem informeert naar de gebeurtenissen. "Met ducttape op het raam geplakt." De explosie sloeg een flink gat in het glas van het raam, en liet een handvol glasscherven achter in z'n voortuin. Al snel stond de politie voor de deur, en werd Zegeren gevraagd of hij een vermoeden had wie dit op z'n geweten zou kunnen hebben. 'Geen notie van het waarom' "Maar ik heb echt geen idee. Ik zit in de gemeenteraad, maar we behandelen geen gevoelige zaken", aldus het gemeenteraadslid. "We hebben ook geen briefjes gevonden." Het raadslid en zijn gezin hebben ook naar motieven in de persoonlijke levenssfeer gezocht. "Maar er zijn geen love-affairs", zegt hij. "En ook digitaal is er geen frictie. We weten het gewoon niet, we hebben geen notie van het 'waarom'."

Het is al de derde keer dat Zegerens woning doelwit is. "Op 2 en 10 oktober vorig jaar ook, de eerste keer met een steen", vertelt hij over de actie die een grote ster in het glas achterliet. "De tweede keer is er een dikkere steen gebruikt en hebben ze het afgemaakt." Hoewel hij destijds nog uitging van een 'kwajongensstreek', stelt hij dat de gebeurtenissen van afgelopen weekend meer weg hebben van 'een gerichte actie'. 'Jonge dader' Net als vorige keer is de dader vastgelegd door de beveiligingscamera. Over het signalement van de dader wil Zegeren in het belang van het politieonderzoek nog niet veel kwijt. "Maar het leek weer om een jong iemand te gaan." Mede daarom lijkt het de politicus sterk dat er sprake is van een politiek motief. "Al ik wil ik de politieke betrokkenheid van jongeren niet uitvlakken." Zegeren zegt dat hij en zijn vrouw vrij nuchter blijven onder de gebeurtenissen. "Maar de kinderen hebben er wel last van", vertelt hij. "Ze staan op scherp als ze gerommel horen. Dat is jammer."

