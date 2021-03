Polsstokhoogspringer Menno Vloon komt niet verder dan 5,70 meter in EK-finale

In de voorbereiding op de Europese kampioenschappen indooratletiek sprong Vloon een nieuw Nederlands record. De Zaandammer vloog vorige week over 5,96 meter en naderde daarmee de magische grens van zes meter. In de kwalificaties tijdens de EK indoor sprong Vloon over 5,70 en diezelfde hoogte bleek ook zijn eindpunt in de finale te zijn.