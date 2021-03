Nico Danenberg brengt eerste single uit: "Lag maar op de plank"

Menig Horinees kent Nico Danenberg als de vroegere kroegbaas van café Swaf. ‘Zijn’ Swaf bood een podium voor jonge muzikanten en was zo de broedplaats voor bands en artiesten als Johan en Tim Knol. De afgelopen jaren stortte Nico zich zelf ook een beetje op de muziek. Nico zingt, singer-songwriter Joey Vriend schrijft de muziek. Maar een eerste echte single was er nog niet. Tot nu.

"Joey vindt zichzelf af en toe nog een beetje te jong om hele zware teksten te declameren. Hij vindt ze beter bij mij passen", vult Nico aan. Joey onderschrijft dat: "Ja, daar heb je wel gelijk in. Ik schrijf best gelaagde teksten en soms kan het wel een beetje raar overkomen als een gast van twintig jaar hele levensverhalen zingt."

De Hoornse singer-songwriter Joey Vriend besloot dat een aantal van zijn liedjes misschien nog wel beter worden, als Nico ze ten gehore brengt. "Ik schrijf heel veel liedjes, ik heb er eigenlijk veel te veel. Een aantal liedjes vond ik beter bij Nico passen. Ik wist dat hij een hele mooie stem heeft. Toen ik het liet horen, was hij ook wel om, volgens mij."

"Ik ben een totaal ongeschoold zanger", vertelt Nico op WEEFF Radio. Oud Swafbezoekers waren toch vaak al wel bekend met de vocale kunsten van de voormalig kroegbaas. Met hulp- en op aandringen van Tim Knol, dook hij al eens de Mi5 studio in Hoorn in om een cover van Mark Lanegan op te nemen.

"Dit is een van m’n oudste liedjes, maar ik vind het ook nog steeds een van mijn mooiste liedjes ooit.”

De afgelopen jaren speelde het duo al vaak samen, op Oerol en de Hoornse Stadsfeesten bijvoorbeeld. Nico zingt, Joey schrijft de muziek en begeleidt op gitaar. Maar een single uitbrengen, dat kwam er nooit van. "Deze lag maar op de plank, we vonden geen geschikt moment om hem uit te brengen", vertelt Nico. Hij verwijst naarLand’s End at Beechburg, het duo dook de Hoornse Mi5 Studios in het nummer op te nemen. Jeroen Tenty produceerde het geheel.

Tien jaar terug

Joey schreef de single al lang geleden, vertelt hij. "Misschien wel tien jaar terug. Dit is een van m’n oudste liedjes, maar ik vind het ook nog steeds een van mijn mooiste liedjes ooit."

Vooralsnog is het nummer nog niet terug te vinden op de bekende streamingplatforms. "Hoe werkt dat eigenlijk?" Vanaf donderdag is de single wel, ouderwets en vertrouwd op vinyl, te vinden in de Hoornse platenzaak Uptown Records.

WEEFF Radio is fan en roept de single uit tot nieuwe WEEFF Top Favoriet. Je hoort het nummer komende week lekker vaak voorbij komen op WEEFF Radio.

