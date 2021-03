AZ lijdt dure nederlaag bij Vitesse en verliest aansluiting met PSV

Bij AZ keerden een aantal vaste krachten weer terug in de basis. Jonas Svensson en Dani de Wit maakten hun rentree na blessureleed. Fredrik Midtsjö en Yuki Sugawara ontbraken vanwege een blessure. Bij Vitesse was Riechedly Bazoer de opvallende afwezige. De oud-Ajacied had deze week op de training een aanvaring met trainer Thomas Letsch en was om die reden disciplinair geschorst.

Openda

In een interessante eerste helft kwam Vitesse na een half uur spelen op voorsprong. Een voorzet van Dasa van de zijkant ging aan iedereen voorbij en werd door Loïs Openda binnen gewerkt. Vlak daarvoor moest AZ-doelman Marco Bizot redding brengen op inzetten van Openda en Bero. De Alkmaarders waren in voetballend opzicht gelijkwaardig, maar creëerden minder kansen.

Toch had Calvin Stengs vlak na rust de uitgelezen mogelijkheid om de ploeg van trainer Pascal Jansen op gelijke hoogte te zetten. De buitenspeler kapte Vitesse-doelman Remko Pasveer uit, maar zag zijn inzet voor de lijn weggehaald worden. Waar AZ verzuimde om de score gelijk te trekken, verdubbelde Jacob Rasmussen de voorsprong voor Vitesse door binnen te koppen vanuit een voorzet uit een vrije trap van Tannane.

Rode kaart

AZ leek de belangrijke wedstrijd in de strijd om de tweede plek te gaan verliezen, maar werd in het zadel geholpen door Enzo Cornelisse. De verdediger haalde de doorgebroken Myron Boadu naar de grond en kon vroegtijdig vertrekken. Invaller Jesper Karlsson bracht AZ een paar minuten later helemaal terug in de wedstrijd: 2-1. In de Gelredome ging AZ nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en kon de thuisploeg niets anders dan tegenhouden. Via Boadu kreeg AZ nog een mogelijkheid, maar zijn aanname gooide roet in het eten.

De Alkmaarders blijven door de nederlaag steken op 49 punten uit 25 wedstrijden. Vitesse nadert AZ tot op een punt en ziet ook Feyenoord in de nek hijgen. Het verschil met PSV is na vandaag vijf punten in het voordeel van de Eindhovenaren.