Nadine Visser loopt in recordtijd naar Europese titel op 60 meter horden

Visser liep een nagenoeg foutloze race. Ze was snel uit de startblokken en liep vervolgens uit bij de concurrentie. Naast de overwinning scherpt Visser ook het Nederlands record aan. Twee weken geleden liep Visser in Madrid 7,81 en dook daar nu vier honderdsten onder. Slechts zes Europese hordenloopsters waren in de historie sneller dan de tijd die de atlete in Torun noteerde.

Visser bewijst het hele toernooi al dat ze in uitstekende vorm verkeert. Op zaterdag won ze de kwalificatie met 7,92 en in de halve finale op zondag liep zes honderdsten harder (7,86). In de halve finale noteerde Visser de snelste tijd en was daardoor al de absolute favoriete om haar indoortitel te verdedigen.

In 2019 werd Visser voor de eerste keer Europees indoorkampioen op de 60 meter horden. In 2018 pakte ze brons op de WK indoor.

