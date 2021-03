Boswachters waarschuwen recreanten voor start broedseizoen: "Kwetsbare periode"

LAREN - Boswachters en natuurorganisaties zijn bang dat de coronadrukte in natuurgebieden gevolgen heeft voor het broedseizoen. Boswachter Daan van het Goois Natuurreservaat roept recreanten daarom op om in deze tijd van het jaar extra voorzichtig om te gaan met de natuur.

Boswachter Daan Eijben - NH Nieuws

Na een jarenlange carrière bij de politie is Daan Eijben anderhalf jaar geleden als boswachter aan de slag gegaan. Nu is hij volop aan het leren over de flora en fauna in zijn gebied. Dat mensen zich tijdens het broedseizoen moeten aanpassen, behoort niet tot die lesstof, want dat weet de boswachter al. "Het is sowieso belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat de natuur extra rust nodig heeft op die momenten. Er is door corona zoveel meer publiek in onze terreinen dat we er nu extra aandacht op moeten vestigen."

In Laren waarschuwt boswachter Daan voor de start van het broedseizoen - NH Nieuws

Bezoekers van natuurgebieden wordt nadrukkelijk gevraagd op de wandelpaden te blijven en hun viervoeters aangelijnd te houden. Toevallig spot Daan een baasje met loslopende hond. "She's having fun here but the rest of the nature is not having fun", zo spreekt Daan het baasje aan. Deze Franse wandelaar komt er uiteindelijk met een standje vanaf, al deinzen boswachters er niet voor terug om behalve waarschuwingen ook boetes uit te delen.

Vogels als de boompieper en de nachtzwaluw nestelen in de Larense hei, dus pas op als je de natuur in gaat - NH Nieuws // Jasper Leegwater

"Lak aan de natuur, zo ervaren we het vaak. Besef dat dit een hele kwetsbare periode is voor al die broedende soorten." Vanaf morgen hangen in bijna alle natuurgebieden in Nederland ook spandoeken om wandelaars en fietsers te attenderen op de start van het broedseizoen.

