Gevonden super 8-film: fortbeheerder zoekt familie van vakantiebeelden uit 1979

SPAARNDAM - Een gezellige familiepicknick in het Mr. Enschedepark in Aerdenhout gehad in 1979? En daar met drie honden, waarvan twee donkerkleurig, gespeeld? Dan heeft de beheerder van Fort Benoorden in Spaarndam wellicht waardevol beeldmateriaal van u. Hij vond de film bij het opruimen van het fort in 2002. "Toen ben ik het even vergeten." Maar Ziegel Ziegelaar is nu naarstig op zoek naar de eigenaar van de oude film.

Nadat Ziegelaar de film in 2002 in het fort had aangetroffen, nam hij 'm mee naar huis. Daar belandde de super 8-film tussen zijn eigen collectie, met voornamelijk opnames van zijn eigen familie.

Lang dreigden de beelden voorgoed in de vergetelheid te raken, maar toen hij recent zijn eigen collectie liet digitaliseren door de Historische Werkgroep Spaarndam, ontdekte hij plots beelden van een andere familie dan de zijne. Die beelden kunnen volgens hem uitsluitend afkomstig zijn van de film die hij bijna twintig jaar jaar geleden in het fort aantrof.

Vergeelde sticker

Op een vergeelde sticker is te zien dat het opgenomen materiaal uit 1979 stamt. Behalve in het Mr. Enschedepark is er ook gefilmd op een strand, wellicht in Zandvoort. En in een woonwijk in Haarlem.

Ziegelaar vermoedt dat de film met andere spullen in het fort was opgeslagen, misschien door een bewoner van een van de woonboten in het nabijgelegen Zijkanaal B, waar ook het Fort Benoorden aan ligt. Hij heeft bij een deel van de huidige woonbootbewoners gepolst of de beelden bij hen een belletje doen rinkelen, maar vooralsnog zonder resultaat.

In de hoop dat iemand de beelden wél herkent, deelt Ziegelaar de film nu met NH Nieuws. Vooral het shot van een markante auto, volgens de fortbeheerder 'prachtige Renault 16' kan een aanknopingspunt zijn.