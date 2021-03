ME stuurt betogers coronaprotest van Museumplein af, 28 aanhoudingen

ME grijpt in bij coronaprotest op Museumplein Inter Visual Studio

De meeste betogers werden door de Mobiele Eenheid van het plein afgestuurd. Uit voorzorg was ook het waterkanon aanwezig, maar dat is niet gebruikt. In totaal werden 28 betogers aangehouden: drie wegens openlijke geweldpleging en zeven voor het niet voldoen aan een bevel of vordering.

De andere achttien personen werden aangehouden in of bij een horecagelegenheid aan de Van Baerlestraat. Volgens de politie stond een deel van de demonstranten in de horecazaak en een ander deel er net buiten. Zij zijn aangehouden wegens het overtreden van de coronamaatregelen. Ook de eigenaar van de zaak zou zijn aangehouden.

De demonstranten verzamelden zich vanmiddag op het plein en hadden onder meer gele paraplu's bij zich waarop 'Hugs' en 'Freedom' staat en ballonnen in de vorm van een hart. De gemeente meldde eerder dat de demonstranten onvoldoende afstand hielden en dat de politie de aanwezigen waarschuwde.

Wekelijkse demonstratie

De wekelijkse demonstratie werd vorige week ook door politie, justitie en de burgemeester ontbonden, waarna de demonstranten werd verzocht te vertrekken. Nadat zij niet vertrokken greep de Mobiele Eenheid (ME) in en werden zeventien demonstranten aangehouden.

Een groepje demonstranten besloot toen naar het Leidseplein gegaan. Die samenkomst werd toen eveneens ontbonden. Eerdere demonstraties op het Museumplein liepen flink uit de hand. De politie moest toen onder andere een waterkanon inzetten.