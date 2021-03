Triple Threat-speelster Naomi Halman is oud maar nog zeker niet versleten

HAARLEM - Triple Threat, de Haarlemse eredivisie-debutant in de Womens League van het basketbalbal, blijkt een uitstekende mix van jong en oud. Naast jeugdige talenten als Iris Vennema, Phoenis Stotijn en Roos Warmendam staan ​​ook de routiniers Katie Bussey en Naomi Halman in het veld.

De 35 jarige Naomi Halman ging drie jaar geleden met basketbalpensioen. Ze werd moeder van een dochtertje en kreeg een vaste baan. Vorige zomer speelde ze weer eens basketbal voor de lol op een pleintje in Hoofdorp en kreeg ze de vraag of ze weer wilde terugkeren in het profbasketbal. "Ik kreeg te horen dat ze in Haarlem een eredivisieteam gingen starten en toen dacht ik: daar wil ik bij horen", aldus Halman, die in Spanje, Italie en Frankrijk en speelde in Den Helder de Nederlandse landstitel en beker won.