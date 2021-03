Ajax kent weinig problemen met FC Groningen in aanloop naar Young Boys

Bij Ajax keerde Nico Tagliafico weer terug in de basis bij Ajax. Daarentegen miste Erik ten Hag centraal achterin Daley Blind, die niet op tijd fit was voor het duel met de subtopper. Edson Martinez vulde zijn plek in en vormde samen met Lisandro Martinez het hart van de defensie. Mohammed Kudus stond weer op het middenveld.

Kansen

Ryan Gravenberch zette Ajax na vijf minuten al op voorsprong. De middenvelder rondde een prima lopende aanval af na terugleggen van Dusan Tadic. In de daaropvolgende minuten kreeg Ajax via Martinez en Davy Klaassen de kans om snel met de Noordelingen af te rekenen, maar Groningen-doelman Sergio Padt stond zijn post.

In de slotfase van de eerste helft beet Groningen meer van zich af en zorgde ervoor dat Maarten Stekelenburg in actie moest komen. De 38-jarige doelman voorkwam een doelpunt van El Hankouri, die gevaarlijk door de Ajax-defensie sneedt. Gravenberch was op slag van rust nog dichtbij met een fraaie vrije trap, maar Padt lag goed in de hoek.

Dubbele penalty

Ajax kreeg het niet voor mekaar om de score uit te breiden tegen het stugge Groningen, dat zelf niet veel gevaar stichtte. Daardoor bleven de bezoekers aan het touw hangen. Tien minuten na rust schoot Haller wel raak na terugleggen van Neres en de penalty van Tadic gooide de wedstrijd in het slot.

In eerste instantie miste de Serviër, maar omdat er te vroeg werd ingelopen, moest de strafschop opnieuw werden genomen. De tweede keer was het wel raak en legde Tadic de bal overtuigend in de hoek. El Messaoudi deed in de 84ste minuut nog wel wat terug voor Groningen, maar kon de wedstrijd niet meer spannend maken.

