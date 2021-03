IJmond NL V Jeffrey snakt naar einde van crisis, want de chaos in zijn hoofd is al groot genoeg

BEVERWIJK - Jeffrey Koster is met zijn 19 jaar in de bloei van zijn leven en dus helemaal klaar om met volle teugen van het leven te genieten. Alleen, de coronacrisis in combinatie met zijn agressieve gedragsstoornis ODD (Oppositional Defiant Disorder) staat dat in de weg. Daar heeft hij het moeilijk mee. "Ik moet kunnen gaan en staan waar ik wil, op ieder moment. Anders ontplof ik."

Jeffrey: "Ik vind het een heel moeilijke tijd. Met mijn stoornis, ik heb last van stemmingswisselingen en ben snel boos, is het belangrijk dat ik zie hoe mensen reageren. Lachen ze? Zijn ze kwaad? Door die mondkapjes lukt dat niet. Alles is zó onduidelijk. De ene keer mag je dít, dan weer dát. Met mijn beperking zijn alle maatregelen niet altijd te begrijpen. En dan word ik boos omdat ik iets niet snap. Zo blijf je bezig." Behandeling Jeffrey is in behandeling, maar de therapieën stellen sinds de uitbraak van het coronavirus niet veel voor. "De ene keer mag je wél naar kantoor komen, dan weer niet. Het is niet te volgen. Vaak zijn de behandelingen nu telefonisch, maar daar heb ik niks aan. Ik moet mensen in de ogen kunnen kijken, zien hoe ze reageren."

Jeffrey is gek van de kermis. Dat is voor hem de ideale uitlaatklep. "Prachtig vind ik dat. Al die lichtjes, al die geluiden." Een korte periode in de zomer van 2020 uitgezonderd, staan de attracties al meer dan een jaar stil. En is ook híj, spreekwoordelijk, tot stilstand gekomen. "Heel vervelend als je iets kwijtraakt waar je altijd je energie in hebt kwijt gekund." Kermisleven Behalve dat hij liefhebber is, verdiende hij er een tijdje zijn geld. Jeffrey heeft lang een eigen attractie willen hebben. Maar hij is tot de conclusie gekomen dat een kermisleven, met zíjn achtergrond, niet geschikt voor hem is. Het biedt hem te weinig structuur. "Daarom volg ik nu een leer-werktraject bij IJmond Werkt. Ik wil daar in de groenvoorziening gaan werken. Lijkt me mooi werk, elke dag anders. En ik heb behoefte aan huisje-boompje- beestje. Komt allemaal wel goed denk ik, als we maar eerst door deze crisis heen zijn. Dan wordt alles beter."

"Situatie is best zorgwekkend" Nikki van Dijk is cliëntbegeleider van Mee & de Wering, een organisatie die mensen helpt hun leven weer op de rails te krijgen. Zij onderschrijft de mening van Jeffrey: "Je ziet aan jongeren met een verstandelijke beperking dat ze een sterke behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur. Door corona missen ze die. Veel behandelingen worden uitgesteld of vinden digitaal plaats. Daardoor kunnen deze jongeren in een isolement raken." "Ik kan niet zeggen hoe groot het probleem exact is, om de eenvoudige reden dat wij als behandelaar de jongeren minder zien vanwege corona. Dus missen wij bepaalde signalen. Dat is best zorgwekkend. Als ze geen school meer volgen of geen baan meer hebben, raken ze hun dag-nachtritme kwijt. Daardoor is het voor ons moeilijk ze te bereiken. Het is te hopen dat de crisis snel voorbij is, want het zorgt voor jongeren met een verstandelijke of psychische beperking voor onrust en chaos."