Koen Smet naar hordenfinale op EK indoor, Nadine Visser topfavoriete voor goud

TORUN - Koen Smet is doorgedrongen tot de finale van de EK indoor. De hordenloper uit Amsterdam liep in de halve finale 7,69 seconden en kwalificeerde zich daarmee voor de eindstrijd. Nadine Visser (7,86) gaat als topfavoriete naar de finale op de 60 meter horden.

Koen Smet liep in de derde heat 7,69 en is daarmee sneller dan gisteren (7,80). Alle nummers twee veroverden een plek in de finale, maar de atleet van Phanos werd derde. Hij ging uiteindelijk als snelste nummer drie door naar de eindstrijd.

Tekst loopt door onder foto.