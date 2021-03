Cliënten starten petitie voor behoud huisartsen in Koggenlandse dorpen

KOGGENLAND - De huisartsen van Ursem, Berkhout, Avenhorn en Spierdijk willen hun praktijken gaan opheffen en zich in De Goorn gaan vestigen. Maar de cliënten van de praktijken vinden dat geen goed idee. Zij zijn bang dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid tot de zorg in de vier dorpen.

Ze verzoeken de huisartsen en de gemeente Koggenland het voornemen om te verkassen te heroverwegen. Want, zeggen zij, het gaat om een basisvoorziening in het dorp. Als de huisartsen toch verplaatsen 'zal dit ten koste gaan van de toegankelijkheid tot de basiszorg in de vier dorpen'. Hierdoor wordt een auto of hulp van buren volgens hen noodzakelijk.

De PvdA/GroenLinks Koggenland en de dorpsraad Spierdijk zijn daarom een petitie gestart in de hoop de huisartsenpraktijken te behouden.