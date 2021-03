Jongeren vinden grote hoeveelheid Cobra 6-knallers verpakt in vuilniszakken

ANDIJK - Jongeren keken raar op toen ze gistermiddag de inhoud van een aantal vuilniszakken in de bosjes nader bekeken. Tot hun verbazing troffen zij in de buurt van de Koopmanspolder een grote hoeveelheid Cobra 6-vuurwerk aan.

De jongeren schakelden direct de politie in. In de bosjes bij een mountainbikepad vlakbij de Vooroever zag de politie de enorme knallers in vuilniszakken liggen. Daarop heeft de politie een speciaal bedrijf ingeschakeld om het illegale vuurwerk veilig weg te halen.

De politie doet onderzoek naar degenen die het illegale vuurwerk heeft achtergelaten of informatie heeft hierover.