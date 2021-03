Internationale Vrouwendag: Statisch protest en heel veel online aandacht

Maandag 8 maart is het internationale vrouwendag. Over de hele wereld wordt op deze dacht aandacht gevraagd voor thema’s als economische zelfstandigheid, seksueel geweld, discriminatie en racisme tegen vrouwen.

Zondag wordt, vooruitlopend op de internationale actiedag, al een zogenaamde Womans March georganiseerd in het Nelson Mandelapark . Dit jaar is de manifestatie vanwege de aanhoudende coronacrisis géén stoet die door de stad trekt, maar een ‘statische’ bijeenkomst met maximaal vijfhonderd deelnemers.

Dit weekend en maandag vindt aanvullend nog een fors aantal activiteiten online plaats. In Amsterdam zijn dit onder meer lezingen, boekpresentaties en cursussen te over die dit jaar het thema Invloed met Impact omarmen. Een overzicht van alles wat er in de stad te doen is vind je hier.