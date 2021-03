22-jarige fietser overleden na aanrijding met auto in Osdorp

AMSTERDAM - Een 22-jarige vrouw is om het leven gekomen na een aanrijding met een auto aan de Wolbrantskerkweg in Osdorp. De aanrijding vond plaats op 4 maart. De vrouw overleed een dag later aan haar ernstige verwondingen.

Rond 18.00 uur op donderdagavond 4 maart vond de aanrijding plaats. De 22-jarige raakte ernstig gewond en overleed een dag later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. De bestuurder van de auto is verhoord op het politiebureau.

Op de plek van de aanrijding zijn bloemen en kaarsen neergelegd.

Drempels

Een buurtbewoner vertelt aan AT5 dat er vaak te hard wordt gereden in de buurt. Zo zou de buurt eerder hebben geprobeerd om drempels te laten plaatsen, maar volgens de bewoner werd daar door de gemeente echter geen gehoor aan gegeven. Ook in 2019 vond er een zware aanrijding plaats tussen een fietser en een auto in dezelfde straat.

Getuigen

De politie roept getuigen van de aanrijding op zich te melden. Ook komen ze graag in het bezit van mogelijke beelden van beveiligingscamera's en dashcams.