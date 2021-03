Familie overladen met lieve reacties na plotseling overlijden van 45-jarige Gemma

WOGNUM - 'Plotseling werd je uit het leven gerukt. Jij, mijn broer Steven (51) en neefje Jari (13) waren een prachtig gezin', dat schrijft Wander Wagenaar over zijn schoonzus Gemma. Ze overleed vorige week woensdag plotseling op 45-jarige leeftijd. Ze was de kostwinner van het gezin. Daarom startte Wander vandaag een inzamelingsactie voor het gezin. "Als zoiets je overkomt, wil ik niet dat mijn broer zich zorgen moet maken om geld."

"Gemma stond altijd voor iedereen klaar", vertelt haar zwager. "Toen mijn dochter een keer een ongeluk had gehad, stond ze meteen met ballonnen voor de deur. Zo iemand was zij. Ze was er voor iedereen."

Gemma had een kinderopvang aan huis. "Mijn broer is afgekeurd en kan niet werken. Maar hij hielp mee in de kinderopvang. Met een bakfiets bracht en haalde hij de kinderen", vertelt Wander. De kinderen konden zelfs blijven slapen in de opvang. "Als de ouders de dag erna bijvoorbeeld vroeg op moesten, konden de kinderen ook bij hen overnachten." Naast de kinderopvang was Gemma ook actief bij de kerk en kookte ze voor een woongroep.

Het overlijden van Gemma maakt dan ook veel los. De afgelopen tijd was echt een achtbaan voor de familie. Afgelopen woensdag was de uitvaart, waar Gemma een eerbetoon kreeg. "De kinderen van de opvang stonden buiten bij de kerk allemaal met een roos. Ook zijn we met de stoet langs de woongroep gereden, waar een erehaag stond voor haar. Dat was heel erg mooi."