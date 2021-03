Na sterke slotfase kan Den Helder tóch juichen op bezoek bij Haarlem

Triple Threat Haarlem speelt dit seizoen voor het eerst in de Dutch Women's Basketball League en heeft tot nu toe slechts één duel gewonnen (74-50 tegen het Groningse Haren). Desondanks had een stunt tegen Den Helder er zeker ingezeten. De Haarlemse vrouwen begonnen voortvarend (7-1). Den Helder-coach Mario Bennes vroeg derhalve een time-out aan. De donderpreek die volgde, miste zijn uitwerking niet. Aan het eind van het eerste kwart stonden de bezoeker met drie punten voor (18-21).

In het tweede kwart bleven de Helderse basketbalsters aan de goede kant van de score (35-40). Na de onderbreking was er ook nog niets aan de hand voor Den Helder (45-53). In het vierde kwart kregen de Haarlemse vrouwen vleugels en door een 6-0 run kregen ze de tegenstander binnen handbereik: 51-53. In de slotfase kon Den Helder echter orde op zaken stellen en won uiteindelijk ruim (55-64).

Tekst gaat verder onder de video