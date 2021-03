Samenvatting: Blauw-Wit wint in Noord-Hollandse clash van Groen Geel

In de tweede helft kwam de overwinning van de Amsterdamse korfballers geen moment in gevaar. Via Momo Stavenuiter en Kenny Lauf werd de voorsprong snel uitgebreid naar 12-19. In de slotfase zorgden Van de Reep (twee) en Randell van der Steen voor 21-33, waarna Thomas Schagen en Kevin Dik nog scoorden voor Groen Geel: 23-33.

Eigenlijk slaagde de thuisploeg er nooit in om er een échte wedstrijd van te maken, erkende Groen Geel-speelster Lisanne de Bruin.

