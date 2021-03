Blauw-Wit wint Noord-Hollandse clash van Groen Geel

Bij Groen Geel ontbraken basiskrachten Terrenc Griemink en Fenna Jagtman. Blauw-Wit startte scherper dan de tegenstander uit Wormer en nam gelijk de voorsprong: 2-5. De marge werd gedurende de eerste helft gestaag uitgebouwd van 5-11 naar 12-17. Dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft kwam de overwinning van de Amsterdamse korfballers geen moment in gevaar. Via Momo Stavenuiter en Kenny Lauf werd de voorsprong snel uitgebreid naar 12-19. In de slotfase zorgden Van de Reep (twee) en Randell van der Steen voor 21-33, waarna Thomas Schagen en Kevin Dik nog scoorden voor Groen Geel: 23-33.

Stand Korfbal League

Door de zege klimt Blauw-Wit weer naar de tweede plaats. KZ zakt naar de derde plaats, zij wonnen eerder op de dag van LDODK. Groen Geel is naar de vijfde plaats gezakt. De kansen op de play-offs zijn voor de Zaankanters heel erg geslonken. Mocht KZ volgende week winnen van Blauw-Wit, dan is Groen Geel uitgeschakeld voor de play-offs.

