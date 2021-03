Wim Jonk beklaagt zich over beslissing scheidsrechter: "Sloeg natuurlijk nergens op"

VOLENDAM - FC Volendam verloor zaterdagmiddag in eigen huis met 3-4 tegen Roda JC. In de eerste helft kwamen de Volendammers vrij gelukkig op een 2-0 voorsprong, maar daarna lukte er weinig meer bij de thuisploeg.

Wim Jonk niet te spreken over arbitrage na FC Volendam - Roda JC - NH Nieuws

Trainer Wim Jonk was naast het matige spel van zijn team, ook niet blij met de dubieuze beslissing van de scheidsrechter bij de 2-2. Een botsing tussen FC Volendam-spits Samuele Mulattieri en een speler van Roda JC leverde tot zijn verbazing een vrije trap tegen op.

"Ik heb de beelden teruggezien, maar dat sloeg natuurlijk nergens op. Het is van beide kanten. Dan moet je een hoogtebal spelen", aldus Jonk, die Mulattieri - goed voor 1-0 en de 2-0 - daarna noodgedwongen moest wisselen. "Hij raakte geblesseerd dus hij moest eruit. Ik had andere wissels in mijn hoofd."

Aanvoerderswissel

Voorafgaand aan de wedstrijd ging het vooral over de aanvoerderswissel bij Volendam. De 33-jarige Boy Deul droeg 26 wedstrijden de aanvoerdersband maar moet die sinds vandaag overgeven aan de 19-jarige Micky van de Ven.

