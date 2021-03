Protest tegen windmolens op het Museumplein

AMSTERDAM - Een grote groep tegenstanders van megawindmolens demonstreerden vanmiddag op het Museumplein. Verontruste bewoners willen dat het stadsbestuur afziet van het plaatsen van zeer grote en hoge windturbines in de buurt van woonwijken. Belangrijkste bezwaar is het gevaar voor de volksgezondheid.

Op het Museumplein worden meerdere, tientallen meters lange spandoeken uitgerold. De demonstranten komen niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit plaatsen als Deventer en Swifterbant. Vraag het de meesten en ze zijn niet persé tégen de bouw van meer windmolens in Nederland. Maar graag niet in de eigen achtertuin.

Annemarie van Iren is een van de demonstranten. Zij woont prachtig aan de Schellingwouderdijk in landelijk Noord, maar ook midden in een zoekgebied van de gemeente. Amsterdam is op zoek naar plekken waar in de toekomst mogelijk windturbines gebouwd kunnen worden.

Naast de Ring-Noord wordt ook gekeken naar onder meer IJburg, Zeeburgereiland en Science Park. Annemarie hoorde pas in december over de mogelijke komst van de windturbines: "Ik ben hier omdat ik me niet gehoord voel. En omdat we op geen enkele manier met dit gemeentebestuur in gesprek kunnen over alternatieven."