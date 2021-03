Buurt geschrokken na grote brand in West: "Een enorme vuurzee"

AMSTERDAM - In de Zeeheldenbuurt in West zit de schrik er goed in. Daar brak gisteravond rond negen uur een grote brand uit, en moesten omwonenden tijdelijk hun woning verlaten.

"Om tien over negen begon in één keer de hele buurt vol te stromen met brandweerauto's. Vanaf de hoek tot bij mij voor de deur stonden ze", vertelt een buurtbewoner die verderop in de Roggeveenstraat woont tegen AT5. "We hingen uit het raam en je zag gigantische rook uit dat pand komen."

"Ik ging kijken op mijn balkon en toen zag ik in de weerspiegeling van de ruiten zag ik een vuurzee", vertelt de buurvrouw van twee panden naast de brandhaard. De omwonenden moesten van de politie hun huis tijdelijk uit: "Ik denk dat we om kwart over negen, half tien buiten stonden. Tot een uur of twaalf mochten we weer terug."