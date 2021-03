Voetbalclub De Blokkers sinds deze week te zien in serie op Amezone Prime

BLOKKER - Voetbalvereniging De Blokkers is sinds deze week te zien in de nieuwe comedieserie TRECX op Amazone Prime. In deze serie heeft Michiel Romeyn de hoofdrol en speelt hij in verschillende sketches. Eén van die sketches gaat over voetbal en dat is opgenomen op het terrein van De Blokkers. "Voor de opnames waren ze op zoek naar een voetbalclub waarbij de kantine uitkijkt op het hoofdveld. Onze mooie kantine die heeft dat", vertelt Jasper Verweij van vv De Blokkers aan WEEFF Radio.

Jasper vertelt dat de makers van de serie via de oud-voorzitter van De Blokkers terecht is gekomen bij de voetbalvereniging. Wel is het zo dat de eigen spelers van de club niet te zien zijn in de serie. "In september vorig jaar is het allemaal erg kort dag geregeld. De filmopnames waren op een maandag en niemand van de eigen club kon komen om mee te doen. Wel zijn er andere voetballers uit West-Friesland die in de clubkleding van De Blokkers in de serie te zien zijn."

Obstakels

Tijdens het filmen liep de filmploeg nog tegen een aantal obstakels aan vertelt Jasper. "Een deel van de opnames vond plaats in de kantine. Het filmen moet natuurlijk gebeuren met geen storend geluid op de achtergrond. Om dat voor elkaar te krijgen moesten de bierpompen en de verlichting worden uitgeschakeld." Verder waren de batterijen van het zonnescherm leeg. "Wij gebruiken het zonnescherm bijna nooit en het was nog best een opgave om die batterijen te vervangen."

Na het filmen bij vv De Blokkers ging de filmploeg door naar restaurant De Nadorst om daar een scène te filmen die gaat over de derde helft van de voetbalwedstrijd.