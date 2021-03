Begin sloop BNI-complex zorgt voor boze reacties: "Er zit geen idee achter"

HUIZEN - Na het voorzichtige begin van de sloop van het BNI-complex is er veel rumoer in Huizen. PvdA-raadslid Margot Leeuwin en eigenaar van de Krachtcentrale Peter Kos leggen in NH Gooi Zaterdag uit waarom ze dit met lede ogen aanzien.

De andere voorvechter voor het behoud van de panden is PvdA-raadslid Margot Leeuwin. De gemeente praat al bijna 15 jaar over plannen voor het complex, maar concrete stappen zijn er nooit gemaakt. Deze sloop heeft de gemeente wakker geschud.

Eén van hen is Peter Kos, eigenaar van de Krachtcentrale, een gerenoveerd pand aan de rand het BNI-complex. Volgens hem zit er geen plan achter de sloop. "In zekere zin is de sloop niet zo erg, maar je moet er een idee van hebben. Er zijn genoeg partijen die daar ideeën voor hebben." Ook denkt Kos dat het een pressiemiddel is vanuit de SVE Group.

Begin deze week sloeg de eigenaar SVE Group de eerste gaten in de gebouwen van het BNI-complex aan de Havenstraat in Huizen. En hoewel de eigenaren volledig in hun recht staan om dit te doen, zien andere partijen dit met lede ogen aan.

"Ik kan dat niet verklaren, maar het is waar dat de raad in het gemeente geen geld heeft neergelegd om de grond te kopen." Nu is het in handen van de SVE Goup. Wel denkt Leeuwin dat het sentiment in de raad is gedraaid, maar of ze hiermee op tijd zijn weet Leeuwin niet.

Hoewel ook Leeuwin erkent dat de eigenaren in hun recht staan, zegt ze wel dat ze voorbij zijn gegaan aan de gevoelens die de raad van Huizen hecht aan de verbinding die het complex kan zijn. Iets wat het PvdA-raadslid niet lekker zit. "Ze zijn gewoon keiharde projectontwikkelaars."

Alternatieve plannen

Een collectief van Huizer ondernemers is samengekomen om het terrein van de SVE Group over te kopen, onder leiding van Peter Kos. Dat de hamer al de muren in is gegaan, heeft volgens Kos de ondernemers niet afgeschrokken. Volgens Kos heeft de groep potentiële kopers aangegeven bij de eigenaar dat ze een bod wilde doen. "Zij zijn toch doorgegaan met slopen. Daar ben ik erg ontstemt over."

Luister het hele interview met Margot Leeuwin en Peter Kos hier terug.