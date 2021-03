Zaanse polsstokhoogspringer Vloon bereikt overtuigend finale

TORUN - Menno Vloon heeft zich op een krachtige manier geplaatst voor de finale van de EK indoor. De 26-jarige polsstokhoogspringer uit Zaandam ging in de halve finale over een hoogte van 5,7 meter. Dat was voldoende voor een finaleplek op zondag.

Onlangs verpulverde Vloon zijn eigen Nederlands record met 15 centimeter. Hij sprong toen over 5,96 meter heen. Het is overigens voor het eerst dat hij zich plaatst voor de finale van een internationaal atletiektoernooi. In het verleden ging het op twee WK's in de kwalificaties mis voor de Noord-Hollander.