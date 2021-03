Eemnes krijgt toch geldautomaat, exacte datum nog onbekend

Na het verdwijnen van de geldautomaat van de Rabobank aan de Laarderweg zat Eemnes opeens zonder een flappentap. Dit tot irritatie van PvdA-raadslid Marcus van den Brink, die vragen stelde aan wethouder Theo Reijn.

Het ontbreken van een geldautomaat in Eemnes betekent namelijk dat de bewoners naar Laren of Blaricum moeten om geld op te nemen. "Moeten de ouderen in een rollator dan helemaal daar naartoe lopen?" Geldmaat, het bedrijf dat de Rabobank-automaten vervangt, heeft als vuistregel dat iedereen in een straal van 5 kilometer een Geldmaat in de buurt moet hebben.

Toch een Geldmaat

Na navraag van NH Gooi Zaterdag bij Geldmaat geeft het bedrijf aan zeker een vervangende Geldmaat te willen plaatsen. Echter laten ze weten dat ze nog geen tijdsindicatie kunnen geven en dat ze vooruit plannen tot zes á acht weken.

Ook geeft het bedrijf aan dat het niet gaat om een geldautomaat in een muur, maar een mobiele zuil in de Primera aan de Laarderweg. Dit zou betekenen dat geld opnemen alleen mogelijk is op de openingstijden van de winkel.

Daardoor is volgens het raadslid de kous nog niet af. "Geldmaat liet eerder aan mij en de wethouder weten dat er geen vervanging komt. Wat schetst onze verbazing: nu komt er een geldzuil in de Primera. Ze vertellen dus verschillende verhalen. Daarnaast is een zuil heel wat anders dan een automaat."

Eerder bekend

Opvallend is dat bij de bekendmaking van het verwijderen van de geldautomaat van de Rabobank, in december van 2019, al raadsleden problemen voorzagen wat betreft de vervanging.

Luister het hele interview met Marcus van den Brink terug via deze link.