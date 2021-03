College de Brink in zee met kappersacademie Rob Peetoom

Naast de bekendmaking van de samenwerking met de academie van Rob Peetoom, werd eerdere deze week bekendgemaakt dat de Brink ook een samenwerking aangaat met de academie van topchef Ron Blaauw.

Voordelen

Samenwerkingen met zulke externe academies zijn volgens Van 't Zelfde goed voor de leerlingen. "Om ze zo te inspireren en zelfvertrouwen te geven. Daar leren ze zo veel meer van."

Een ander voordeel van zo'n samenwerking is volgens de directeur dat je de stap naar het mbo voor de vmbo-leerlingen dichterbij brengt. "Het is al jaren een wens in Nederland om het mbo wat meer te laten zakken in het vmbo-onderwijs."

Vmbo en mbo niveau 2 worden op deze manier gecombineerd en dan duurt de overstap in plaats van 5 maar 4 jaar. "Zo kunnen onze leerlingen op een veel hoger niveau instromen in het mbo."

Start

De samenwerking met Ron Blaauw start 1 augustus. Van 't Zelfde gaat ervan uit dat tegen die tijd de meeste mensen zijn gevaccineerd, dat de horeca open is en een normale kookklas tegen die tijd gewoon mogelijk is.

Tijdens de coronacrisis is het praktijkonderwijs gewoon doorgegaan. Volgens de directeur is dat geen probleem geweest door de grootte van de klaslokalen waarin de lessen gegeven worden. "Het zijn enorme lokalen, waardoor wij de anderhalve meter afstand konden houden. Daar hebben hele klassen staan koken of lassen."

