Ov waarschuwt: continuïteit in gevaar als kabinet niet met financiële steun komt

Snijden in de dienstregeling, geen uitbreiding naar nieuwe wijken, en zelfs het in gevaar komen van de continuïteit. De vervoersautoriteiten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waarschuwen dat er consequenties volgen als de overheid niet met financiële steun komt na de coronacrisis. De vervoerregio's willen dat er nog voor de verkiezingen duidelijkheid komt over de steun en doen daarom nogmaals een noodkreet.

Die noodkreet wordt dus gedaan door drie grote steden, maar opvallend is dat in de Amsterdamse hoek de hardste klappen zullen vallen. "In onze regio vervoeren we een derde van de dagelijkse instappers in het stad- en streekvervoer. Vervoerder GVB is volledig afhankelijk van de opbrengsten daarvan", zo legt de voorzitter van de Vervoerregio, wethouder Egbert de Vries, uit.

Eerder werd al bekend dat de GVB moet gaan bezuinigen en er gesneden moet gaan worden in de dienstregeling. Zo werden vrijwel alle nachtbussen geschrapt en ging de Noord/Zuidlijn minder vaak rijden.

Consequenties

Met het wegvallen van juist die inkomsten door corona, ontstaat er een enorm tekort. "Het gaat om zulke hoge bedragen dat we dat zonder hulp van het rijk niet kunnen oplossen", meent de Vries. Mogelijke consequenties, als het kabinet niet financieel bij springt, zijn bijvoorbeeld dat het ov-systeem zo ver afgeschaald moet worden dat snel opschalen niet mogelijk is als dat nodig is. Ook dreigen plannen voor uitbreiding van het ov-netwerk, bijvoorbeeld naar de nieuwe wijk Havenstad, niet door kunnen gaan.