Eigen zonnepark voor inwoners zonder geschikt dak: "Animo is er zeker"

"Om te beginnen moet je een eigen dak hebben en het fijnste is als je een dak op het zuiden hebt." Aangezien bijvoorbeeld flatbewoners, of inwoners met een dak dat niet op de zon staat nu geen energie op kunnen wekken met zonnepanelen, wil Chris van Remundt met dit burgerinitiatief zorgen dat dat wél kan. "Het lidmaatschap van de corporatie is 20 euro en bij de installatie die we gaan bouwen kan je in stappen vanaf 50 euro inleggen."

Positief

De aanjagers van het project zien de gemeentewerf van Ouderkerk aan de Amstel als ideale locatie voor de eerste gezamenlijke panelen. "Daar moeten een paar dingen voor gebeuren, zoals subsidie aanvragen, leden werven en geld inbrengen. Dat zien we heel positief in, dat gaat wel lukken."

Wethouder Axel Boomgaars, met duurzaamheid in zijn portefeuille, is laaiend enthousiast over de stappen die al gezet zijn. De gemeente doet zelf al veel, maar kan dit soort initiatieven enorm waarderen. "Het is natuurlijk veel interessanter en leuker, als ook van onderop de inwoners zelf iets willen, dus daar zijn we super blij mee", zegt de wethouder.