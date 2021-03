Koningsdagcomité Hoogkarspel eerste in regio die Koningsdag officieel afblaast

HOOGKARSPEL - Het Koningsdagcomité in Hoogkarspel is de eerste in West-Friesland die laat weten dat Koningsdag 2021 bij hen niet door gaat. Ondanks dat zij de eerste voorzichtige plannen voor dit jaar al hadden gemaakt, lukte het niet om aan een vergunning te komen. "Dat is het namelijk nodig om het plan voor die dag volledig uit te werken en dat redden we niet qua tijd en vrijwilligers", vertelt Patricia Krijtenberg van het Koningsdagcomité in Hoogkarspel.

Sinds november vergadert het comité online om te kijken hoe invulling te geven aan Koningsdag dit jaar. In Hoogkarspel vindt de feestdag voornamelijk plaats op twee plekken in het dorp. De rommelmarkt op het plein en spelactiviteiten voor kinderen op de velden van Voetbalvereniging Spirit. "Al vrij snel kwamen wij als comité tot het besluit om de rommelmarkt niet door te laten gaan. Wel keken wij nog naar de activiteiten voor kinderen op het veld bij de voetbalvereniging."

Normaal gesproken is dit de periode waarin de kinderen zich inschrijven voor de activiteiten, dus leek het voor het comité een goed moment om van zich te laten horen.

Vergunning aanvragen

Patrica legt uit dat het comité een vergunning moet aanvragen om Koningsdag te organiseren in Hoogkarspel. "Wij waren aan het sparren over de invulling van die dag. Om aan de vergunning te komen, moeten wij ons hele plan tot in de puntjes uitschrijven. Dat kan niet met de vrijwilligers die wij hebben." Ook kwam er geen oplossing voor hoe de vrijwilligers tijdens de spelactiviteiten bij voetbalvereniging Spirit afstand kunnen gaan houden van elkaar en van de kinderen.

Ook het Koningsdagcomité van Bovenkarspel en Grootebroek kan geen vergunning krijgen voor Koningsdag. "Wij organiseren een evenement voor vierduizend tot vijfduizend mensen. De organisatie kost heel veel geld. De beslissing om dat in die vorm door te laten gaan, neem je eigenlijk al in mei of juni het jaar daarvoor", vertelt Linda Jansen, voorzitter van het Oranje Comité in Grootebroek. In december wisten zij zeker dat Koningsdag niet in een gebruikelijke vorm door kan gaan dit jaar.

Andere invulling

"Deze dag online organiseren is moeilijk. Misschien dat wij nog een actie op poten zetten, maar daar zijn wij nog niet uit", vertelt Patricia. Ook in Bovenkarspel en Grootebroek wordt gekeken naar de mogelijkheden om iets kleins te organiseren, maar in welke vorm is nog niet helemaal duidelijk.

Een aantal andere Koningsdagcomités in West-Friesland laat weten nog te overleggen over de invulling van de feestdag.