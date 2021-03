Misdaad en criminaliteit 'heet hangijzer' in de IJmond: "Ik durf niet meer naar buiten"

IJMOND - Van overvallen, straatgeweld, ondermijning en mishandeling van handhavers tot bomaanslagen op een supermarkt: de IJmond blijft de laatste jaren maar weinig bespaard als het gaat om misdaad en criminaliteit. Inwoners maken zich grote zorgen terwijl de politie kampt met een nijpend personeelstekort. Den Haag is aan zet, maar kan de politiek de problemen wel oplossen?

NieuwsFoto.nl

Jopie woont in een zorgcentrum in Velsen-Noord. Ze is de wanhoop nabij, de overlast en intimidaties op straat door jongeren maakt haar al maanden een kluizenaar. "Voor geen prijs zie je mij nog op straat", doet ze haar beklag tegenover NH Nieuws. "De jongeren maken hier de dienst uit. Ze intimideren en proberen je zelfs aan de deur geld afhandig te maken. Dit moet gewoon stoppen. Er is meer politie op straat nodig om ons weer de deur uit te krijgen", aldus Jopie.



Eind december loopt het voor een zorgcentrum in Velsen-Noord volledig uit de hand. Rellende jongeren gooien met verkeersborden en vuurwerk. Er is een noodbevel van de burgemeester nodig om met de Mobiele Eenheid (ME) de rust te laten terugkeren in het dorp. Toch zitten de problemen dieper dan dat, meent Jopie. "Het is structureel aan het worden, die overlast. Dit zijn geen incidenten meer." Tekst gaat verder onder de video

Misdaad en criminaliteit 'heet hangijzer' in de IJmond - NH Nieuws

Niet alleen de inwoners maken zich zorgen over de aanpak van misdaad en criminaliteit in de IJmond. Ook de burgemeesters en gemeenteraden buigen zich over de kwestie van onderbezetting van de politie. Op 16 maart gaan de gemeenteraden met de politieleiding in gesprek over 'capaciteitsknelpunten' en 'zorgvuldig kiezen'. De politie zelf wil tot deze datum niet inhoudelijk reageren op de knelpunten en uitdagingen van Basisteam IJmond, zo laat een woordvoerder weten.

Iedere politieke partij wil investeren in veiligheid. Zo ook regeringspartij VVD, vertelt Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius. "Als het gaat om meer politie op straat dan willen we daar zeker in investeren. Maar dat gaat wel even duren voordat je dat gaat merken in de wijken en ze ook zichtbaar zijn", vertelt de VVD'er voor de camera van NH Nieuws. Ze erkent dat er tijdens de financiële crisis ook pijnlijke bezuinigen moesten plaatsvinden. Yeşilgöz-Zegerius: "Of we nu de verwachtingen moeten bijstellen? Dat moeten we nooit doen als het gaat om veiligheid. Er gaat ook heel veel goed en er worden door onze recherche kopstukken zoals Ridouan Taghi opgepakt. De komende tijd trekken we een miljard uit voor veiligheid. We gaan investeren in (digitale) wijkagenten om de problemen op straat aan te pakken, maar ook zetten we in op ondermijning en cybercriminaliteit."

Dannij van der Sluijs, kandidaat Tweede Kamerlid voor de nieuwe partij OPRECHT, komt uit Uitgeest en volgt de problemen in de IJmond op de voet. "Ik voel de onmacht bij de inwoners, maar ook bij het lokale bestuur", vertelt hij vanuit de Pilotenbuurt, die landelijk bekend werd vanwege het vele straatgeweld door een jeugdbende. "Er moeten simpelweg meer vrouwen en mannen bij de politie komen om te surveilleren. Duidelijk krijgen wie het zijn en waar de problemen vandaan komen. Pas dan kan je zaken oplossen. Verder moeten burgemeesters meer mandaat krijgen en dat moeten we gaan regelen in de Tweede Kamer." Mouwen oprollen Harry Anderies, pleegvader van een tienerdochter uit Beverwijk, is niet tegen meer blauw op straat. Wat hij wel vindt, is dat ook de samenleving verantwoordelijkheid moet nemen. In 2019 startte hij met succes een burgersurveillance op, die nu vanwege de lockdown al even niet meer actief is. "Iedereen wil meer blauw op straat. Maar de realiteit is dat dit de komende jaren nog niet gaat gebeuren. En dan moeten we wel zelf de mouwen oprollen om daar waar mogelijk is, een steentje bij te dragen."

