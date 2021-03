Dansers steken dansschool Verbiest hart onder de riem met inzamelingsactie

Dat mensen de dansschool graag helpen in deze periode bleek al uit mensen die wel eens envelopjes met geld naar de dansschool toe stuurden. Joost: "Nu is de inzameling centraal geregeld en kan iedereen het bedrag zien oplopen. Dan doen we het echt met z'n allen." Daarnaast is volgens Joost de drempel om geld te doneren op deze manier een stuk lager.

"Het was heel gaaf om te horen dat er zo'n inzamelingsactie wordt opgezet", vertelt Kurt Findhammer, mede-eigenaar van Verbiest. "Want de afgelopen twee seizoenen zijn allebei verziekt door het coronavirus en het is een lastige periode." Hij vertelt dat de financiële steun vanuit de overheid ook bijdraagt, maar dat is volgens Kurt een druppel op de gloeiende plaat. "Deze actie helpt heel erg en ik vind het prachtig om te zien hoe de mensen de dansschool een warm hart toedragen", vertelt hij.

Al binnen 24 uur stond de teller boven het gewenste bedrag. "Wij hadden een streefbedrag van 2.500 euro. Binnen 24 uur was er al een bedrag boven de 2.700 euro. Zo zie je maar hoe belangrijk de dansschool voor mensen is", vertelt Joost.

Joost is de broer van Kurt en voor hem is dansen en de dansschool in Hoorn erg belangrijk. "Dat is niet alleen om de kilo's onder controle te krijgen", grapt hij. Joost doet samen met zijn vriendin aan wedstrijddansen op niveau en noemt zichzelf kind aan huis bij dansschool Verbiest. "Voor veel mensen is het sociale aspect van de dansschool belangrijk. Het is een plek van gezelligheid en ontspanning. Een plek waar iedereen samenkomt, jong en oud."

Om de mensen van de dansschool elkaar toch nog te laten ontmoeten in deze tijd, organiseerden Kurt en Elianne een aantal online activiteiten, zoals een pubquiz en een cocktailavond online. "We bieden ook danslessen online aan, want wij proberen zo veel mogelijk aan te bieden wat past binnen de regels. Ook om zo te laten zien dat we bereid zijn om iets voor de mensen te doen en dat we meedenken." Verder is het nu voor de jeugdgroepen mogelijk om buiten danslessen te volgen.

"Het zou fijn zijn als we het redden en de dansschool overeind blijft", vertelt Kurt.