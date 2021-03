Eerst met elkaar bewegen, dan pas naar school: "We kunnen weer volop aan de slag"

TEXEL - Deze week gingen de middelbare scholen weer open, alleen de leerlingen van OSG de Hoge Berg namen nog niet plaats in de schoolbanken. De leerlingen werden buiten flink aan het werk gezet. "We dachten: we gaan gewoon bewegen met z'n allen", zegt Rector Corrie Eriks-Setz.

De leerlingen krijgen vanaf maandag weer les. Afgelopen week deden ze nieuwe energie op tijdens speciaal georganiseerde buitenactiviteiten. "We hebben gemerkt dat leerlingen deze periode lastig vonden en het duurde lang. Ze hadden moeite om het leertempo vast te houden", vertelt de rector aan Regio Noordkop. "Daarom dachten, we gaan bewegen, iets positiefs doen."

De leerlingen vinden de activiteiten leuk, maar ook pittig. "De bootcamp was best zwaar", zegt een leerling. De afgelopen periode was voor deze leerlingen ook moeilijk, vertellen ze. "Het was voor mij aardig zwaar. Je hebt er veel moeite mee om de normale dingen te doen", vertelt een leerling. "Ik was niet echt meer gemotiveerd om goede cijfers te halen", zegt een andere leerling.

Dankzij deze 'buitenweek' had de school ook tijd om de heropening te organiseren. "Het heeft ook een praktische component", zegt de rector. "Maar dat we echt zo inzetten op bewegen en elkaar ontmoeten, is denk ik uniek. En de Texelse natuur faciliteert dit natuurlijk prachtig."

