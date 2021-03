VV Alkmaar boekt eerste zege en is van laatste plaats af

ROTTERDAM - De voetbalsters van VV Alkmaar zijn van de hatelijke nul overwinningen af. De ploeg won overtuigend met 0-3 bij naaste concurrent Excelsior/Barendrecht en klimt dankzij de overwinning over de Kralingers.

Charlotte Hulst opende na 21 minuten de score voor de Alkmaarse formatie. Drie minuten later pakte Fréderique Nieuwland rood namens de thuisploeg. Pas na rust trok VV Alkmaar het duel definitief naar zich toe. Hulst scoorde in de 60ste minuut haar tweede treffer en Ilvy Zijp besliste de eindstand op 0-3 met een treffer in blessuretijd.

Dankzij de overwinning hebben de vrouwen van VV Alkmaar nu zes punten uit elf wedstrijden. Daarmee gaat de ploeg over Excelsior/Barendrecht heen. De Rotterdammers zijn nu de hekkensluiter met een puntje minder dan de Alkmaarders.