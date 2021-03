Ajax - ADO op ander tijdstip vanwege Europa League-duel met Young Boys

Het duel tussen de koploper en de nummer voorlaatst stond aanvankelijk ingepland om 16.45 uur. Op verzoek van Ajax is de wedstrijd verplaatst naar 20.00 uur, omdat het de donderdag daarvoor de return tegen Young Boys speelt in de Europa League.

"Deze wijziging komt voort uit de afspraken die alle Eredivisieclubs en de Eredivisie CV met elkaar onderling en in overleg met de KNVB hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda", schrijft de KNVB op de website. "Eredivisiewedstrijden kunnen verplaatst worden als Nederlandse deelnemers aan de Champions League of Europa League aangeven zich hierdoor beter te kunnen voorbereiden. De KNVB faciliteert deze afspraak."