"Iedereen is op zoek naar werk, het is ongelooflijk"

Mijn contract is niet verlengd, dus ik heb straks helemaal geen inkomen meer", vertelt een meisje vanmiddag in de Eerste Oosterparkstraat. Ook zij zegt dat ze haar baan verloor door de coronacrisis. "Ze nemen niet echt mensen aan", vertelt een ander. "Normaal kreeg ik best wel snel een baan, maar nu duurt het langer en wijzen ze mij af."

Stijging van werkloosheid

De werkloosheid steeg het laatste jaar van 6,5 procent in 2019 naar 8,5 procent in 2020. Volgens wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) staan jongeren vaak als eerste op straat doordat zij vaak te maken hebben met flexcontracten. Hij hoopt dat het steunpakket jongeren langer aan het werk houdt en hen ook sneller weer aan het werk krijgt.

"We hebben een heel breed pakket aan maatregelen", aldus de bezorgde wethouder. "Onder andere gaan we per stadsdeel proberen jongeren te bereiken, we hebben met mbo's afspraken gemaakt om jongeren langer te laten leren. Maar ook een startersbeurs zodat jongeren makkelijker aan het werk kunnen bij werkgevers."

De jongeren die AT5 vanmiddag sprak zijn blij met de extra steun. "Alle beetjes helpen.