De Stembus: burgemeester deelt cadeautjes uit aan kersverse stemmers

HILVERSUM- Het rode potlood hoort natuurlijk bij de verkiezingen, maar is dat wel handig in coronatijd? Presentatrice Isabelle Prins gaat op bezoek in Hilversum waar ze een speciale gadget hebben om de potloden te desinfecteren. Met NH Nieuws-verslaggever Mark Arents bepreekt Isabelle wat de mensen in 't Gooi bezighoudt en de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes deelt een cadeautje uit aan 18-jarigen die voor het eerst gaan stemmen.