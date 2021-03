Politie doorzoekt acht panden en neemt dure bolides in beslag

HAARLEMMERMEER - De politie, het Openbaar Ministerie, FIOD, de Belastingdienst en de gemeente hebben in een onderzoek naar een 37-jarige man uit Rijsenhout zeven panden en een woning doorzocht in de Haarlemmermeer. De man wordt verdacht van witwassen.

De verdachte man was vandaag niet in een van de panden aanwezig, maar zat in het buitenland. De politie meldt dat bij de zoekactie meerdere luxe auto's en andere spullen zijn meegenomen. Ook is er beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie. De politie heeft beelden gedeeld van de actie.

De man uit Rijsenhout wordt verdacht van "deelname aan een criminele organisatie en grootschalig witwassen door het oprichten van bedrijven, het gebruik van katvangers en het investeren in onroerend goed", schrijft de politie.

Sluiten panden

Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer gaat onderzoeken of de gemeente de panden kan sluiten. "Het moet duidelijk zijn voor iedereen: 'Dit accepteren we niet'", zegt ze in de video die de politie naar buiten bracht.