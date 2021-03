Thomas (11) geïnstalleerd als kinderburgemeester: "Super leuk"

SCHOORL - Thomas Meereboer is de eerste kinderburgemeester van de gemeente Bergen. De 11-jarige is door de echte burgemeester geïnstalleerd. Daarbij kreeg hij natuurlijk een ambtsketen overhandigd, die speciaal voor zijn functie is ontworpen. "Die ga ik met trots dragen."

"Super leuk dat ik het ben geworden", reageert 'burgemeester' Thomas Meereboer uit Bergen na zijn installatie. Hij vertegenwoordigt het komende jaar de kinderen uit de gemeente. Wat vinden kinderen belangrijk en waar vragen ze aandacht voor? Daarnaast is de kinderburgemeester aanwezig bij belangrijke evenementen en bijzondere gebeurtenissen.

Thomas werd eind vorig jaar als kinderburgemeester gekozen uit een selectie van vijf kandidaten. "Ook zij hadden goede ideeën en een duidelijke mening over bepaalde onderwerpen. Daarom hebben we bedacht dat zij een kinderdenktank vormen die komend jaar een aantal keren bij elkaar komt. Fysiek of digitaal, dat is afhankelijk van het verloop van corona", aldus burgemeester Peter Rehwinkel.