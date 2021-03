Remy en zijn vrienden: sneeuwpret en -ongemak in het dierenpark

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH het reilen en zeilen op landgoed Hoenderdaell. Het park ligt onder een dik pak sneeuw. Voor de Siberische tijgers is dat een groot feest, maar voor sommige vogels is de kou juist levensbedreigend.

Als het aan de tijgers ligt, mag de kou nog wel even aanblijven. Ook de raven hebben er helemaal geen probleem mee. Vandaag mogen ze lekker rondvliegen in de arena en extra lang van de omstandigheden genieten. Ook in de sneeuw hebben ze schik. Zeker als een van de verzorgers wat lekkers in een sneeuwbal heeft verstopt.

Tijgers in de sneeuw. Is er een mooier plaatje denkbaar dan dat? De Siberische tijgers, de grootste van allemaal, voelen zich in dit winterse weer natuurlijk helemaal in hun element. Ze zijn van nature toegerust op deze omstandigheden. De tijgers zijn nu dan ook veel actiever dan de andere katten bij Stichting Leeuw.

In het geval van de zilverreigers was dat geen overbodige luxe. "Ze hadden al klompjes ijs aan hun nagels zitten", zegt dierenverzorger Saskia. "Dat was voor onze voldoende reden om ze te vangen en naar binnen te halen."

Voor sommige vogels is de kou en de sneeuw juist een gruwel. Sterker nog, ze kunnen zelfs doodvriezen. Daarom zijn ze naar binnengehaald. De kleine zilverreigers zitten tijdelijk in het nieuwe hyenaverblijf. "We hadden niet genoeg hokken en het werk aan dit verblijf lag even stil, dus we hebben hier wat vogels neergezet."

Goed nieuws is er te melden over de nieuwe opvang in Zuid-Afrika. "We hebben Schrikkloof twintig maanden geleden gekocht", vertelt directeur Robert Kruijff, "met het idee om in de toekomst onze leeuwen daar naartoe te brengen. De vergunningen zijn nu rond. De leeuwen die al in Afrika waren, zijn daar naartoe gebracht. Het is prachtig geworden. Zestig hectare grond met een lodge. Voor de leeuwen zijn er kampen van anderhalve hectare gebouwd."

Eén van de eerste bewoners daar is leeuw Bruno. De leeuwen in Anna Paulowna moeten nog even geduld hebben. De exportdocumenten liggen klaar, nu is het wachten op groen licht voor de import. Kruijff: "Maar daar is ook corona en er zijn veel kantoren gesloten. Ik denk dat het nog een paar maanden duurt voordat we de vergunningen hebben."

Als alles rond is, zullen Bakari en zijn leeuwinnen de eerste zijn die naar Zuid-Afrika te vertrekken.