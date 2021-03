Gemeente in hoger beroep: er breken bange dagen aan voor Camping Aardenburg

WIJK AAN ZEE - Een tegenvaller voor Camping Aardenburg. Vorige week werd bekend dat het kampeerterrein in elk geval tot 2036 mag blijven bestaan op de huidige plaats aan de rand van Wijk aan Zee. Dit was het gevolg van een uitspraak van de kantonrechter. De gemeente Beverwijk, waar de badplaats onder valt, gaat echter in hoger beroep tegen de uitspraak.

De gemeente Beverwijk heeft het huurcontract met Aardenburg te laat opgezegd. Het huurcontract gold tot 2026. In de overeenkomst is afgesproken dat die termijn bij het verlopen van het contract weer met tien jaar zou worden verlengd, tenzij de huurovereenkomst door een van de partijen zou worden opgezegd voor 31 maart 2017. Schrijffout De gemeente stelde dat die datum een schrijffout is. Waar 31 maart 2017 staat, had '30 september 2026' moeten staan. De kantonrechter geloofde echter niet in een schrijffout, omdat 31 maart 2017 volgens haar niet 'zomaar' is gekozen, en stelde de gemeente in het ongelijk.

René Cossé, voorzitter van kampeerterrein Aardenburg, zegt steeds rekening te hebben gehouden met het feit dat de gemeente in hoger beroep zou gaan. "Het is de gemeente ernst. Ik heb steeds gezegd: we laten ons niet blij maken met een dooie mus. Het lijkt er sterk op dat ze tot het gaatje gaan om de camping weg te krijgen."

Huizen bouwen De gemeente wil de mogelijkheid open laten om op de grond aan de rand van het dorp huizen te bouwen. De kampeerders willen dat voorkomen en voeren daar een felle strijd voor. Behalve dat de kampeerders met een petitie tweeduizend handtekeningen ophaalden, werd meerdere keren gedemonstreerd voor het stadhuis. Het hoger beroep begint op 16 maart met het formeel instellen van de beroepszaak. Wanneer deze wordt behandeld is niet bekend. De uitspraak zal ongeveer een jaar op zich laten wachten.