Gooise middelbare scholen hadden een spannende eerste week, maar houden de moed erin

'T GOOI - De eerste schoolweek voor het middelbaar onderwijs is rond. Gooise scholen hebben met man en macht gewerkt om de fysieke lessen op een zo veilig mogelijke manier weer te starten. Het was deze week wel even schrikken met de corona-uitbraken in Bussum, maar Gooise scholenkoepels houden de moed erin en zien perspectief.

De regering wil dat het besmettingsrisico zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarom moeten alle middelbare scholen in Nederland nu de anderhalvemetermaatregel en mondkapjesplicht handhaven. Dat zijn maatregelen die nog niet eerder golden. Ook maken de meeste scholen gebruik van looproutes en blijven leerlingen op school vrijwel in dezelfde lesruimte. Dan lopen docenten tussen de lessen door van lokaal naar lokaal.

Annet-Kil Albersen, bestuurder van de Gooise Scholen Federatie (GSF), zag de eerste schoolweek als “hoopvol” en “inspirerend”. “We zijn allemaal druk bezig met het onderwijs goed in te richten”, zegt ze. “Het was een spannende week, maar ook een fijne week. Want iedereen heeft er veel zin in om weer fysiek les te geven.”

Laseur denkt dat de scholen zich goed hebben voorbereid en er klaar voor zijn, maar vindt het ook spannend om weer open te gaan. “Ik hoop dat de leerlingen zich goed aan de regels zullen houden, dat is hun verantwoordelijkheid. Verder zien we er natuurlijk erg naar uit om de kinderen weer op school te hebben”, aldus de voorzitter.

De maatregelen gelden voor elke middelbare school in Nederland, maar de lessen worden per school op eigen wijze georganiseerd. De meeste scholen doen aan ‘hybride onderwijs’, waarbij de ene helft van de klas op school is en de rest thuisblijft. “Dat wisselen we af”, legt Laseur uit, “zodat uiteindelijk iedereen om de beurt naar school kan.”

Op het Groot Goylant in Hilversum kunnen alle eerste- en tweedejaars iedere dag een halve dag naar school. Volgens Eijsink is dat mogelijk omdat de mavoschool minder leerlingen heeft, wat het makkelijker maakt om de kinderen over de school te verdelen. “Voor leerlingen van Groot Goylant is het nóg belangrijker dat ze elke dag naar school gaan, omdat ze veel praktijkvakken hebben die het beste op school kunnen worden gegeven”, aldus Eijsink.

Alternatieve locaties

In samenwerking met gemeenten zijn scholen bovendien druk op zoek naar alternatieve locaties om lessen te verzorgen. “Dat gaat niet zonder slag of stoot”, benadrukt GSF-voorzitter Kil. “Je moet vaststellen of er genoeg ruimte is en er moet goede ventilatie zijn. In een les is meer nodig dan een stoel en een tafel.” Dus dat ligt volgens Kil ingewikkeld. “Maar ik ben blij dat er nu creatieve oplossingen voor worden gevonden.”

Leerlingen van het Laar & Berg gaan straks bijvoorbeeld naar De Witte Bergen. De school gaat daar vanaf volgende week toetsen afnemen in het hotel. Het Goois Lyceum wijkt uit naar congrescentrum Spant. En het Willem de Zwijger College geeft godsdienst en andere lessen in de nabije Spieghelkerk. Alle scholen zijn op deze manier op zoek naar bijzondere locaties om ruimte te scheppen.